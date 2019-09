La notizia era nell'aria, ora c'è l'ufficialità del diretto interessato e dei primi manifesti elettorali apparsi in città: Osvaldo Menna è il primo sfidante di Tiziana Magnacca alle amministrative della primavera 2017. "Se tu vuoi... a me piacerebbe fare il sindaco della nostra città", è il messaggio che compare sui manifesti.

Menna, assessore con la giunta dell'ultimo mandato di Gabriele Marchese ed ex consigliere provinciale, nelle amministrative 2012 non si candidò, conferma a zonalocale.it la sua decisione di scendere in campo in prima linea per provare a diventare sindaco della città. Attualmente è impegnato nel comitato civico San Salvo Lavora che, probabilmente, sarà la sua lista alle elezioni insieme all'altra che compare sul manifesto: San Salvo èvviva.