Partono a San Buono i lavori di adeguamento sismico e i principali servizi del paese traslocano per un anno. L'intervento – che usufuisce di un finanziamento regionale di 650mila euro – riguarda la sede comunale di piazza Celestino Cupaiolo che ospita la farmacia, l'ufficio postale e la stazione dei carabinieri, oltre agli uffici dell'ente locale. Per permettere lo svolgimento dei lavori, in questi giorni è in corso il trasloco di tutte le attività.

Le sedi provvisorie resteranno in funzione, quindi, presumibilmente fino al novembre 2017. Gli uffici comunali troveranno ospitalità nel palazzo scolastico, le poste e la farmacia in alcuni locali nelle adiacenze dell'attuale struttura, mentre la stazione dei carabinieri per un anno si sposterà nel Comando di Gissi. Operazioni di trasferimento impegnative, come confermato dal primo cittadino Nicola Filippone, che permetteranno di adeguare l'edificio dal punto di vista sismico con lavori già in programma da tempo.

Un vero e proprio cantiere aperto quello di San Buono considerato che presto partiranno anche gli interventi per dotare tutti gli edifici comunali di pannelli fotovoltaici (un investimento di circa 300mila euro).

Per quanto riguarda l'ufficio postale, Poste Italiane fa sapere che oggi e domani (8 e 9 novembre) resterà chiuso per permettere il trasferimento della sede. Dal 10, quindi, l'apertura di quella sostitutiva che osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.