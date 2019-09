Domenica mattina presso il campo della Promo Tennis è andata in scena la terza giornata del campionato regionale juniores: si sono fronteggiati i padroni di casa del Vasto Futsal con il Tollo. I ragazzi biancorossi erano chiamati ad una reazione dopo la sconfitta casalinga del turno precedente.

Sui biancorossi pesano le assenze di capitan Migliaccio (rientrante da un infortunio muscolare) e dello squalificato Notarangelo, ma i giovani vastesi sono bravi a non pensare alle assenze e concentrarsi sulla partita. Pronti via e i vastesi fanno capire quale sinfonia suona tra le mura di casa: in pochissimi minuti è prima Piccirilli a finalizzare su schema da calcio d’angolo con tiro dalla distanza e dopo pochi minuti è Maddalena, al primo gol stagionale, a trafiggere il portiere avversario su letale azione di contropiede. La sicurezza è un pessimo avversario e fa calare di concentrazione ai vastesi che subiscono il gol del Tollo su leggerezza di Piccirilli e con Lella che non può nulla. Gli avversari provano a pressare i vastesi che però non soffrono troppo ed anzi approfittano degli spazi per imbucare Di Donato ed andare ripetutamente alla conclusione. E' sugli sviluppi di una parallela che Piccirilli serve tra le linee D’Ercole che tira sul secondo palo, trovando la deviazione vincente di Di Donato. I vastesi sono padroni del campo e fanno in tempo a fissare il risultato sul 4 a 1 prima dell’intervallo con azione di contropiede in cui Di Giacomo finalizza il 2 vs 1 su assist di Piccirilli.

Nell’intervallo lo staff biancorosso predica calma e concentrazione per evitare un pericoloso rilassamento. I biancorossi ripartono bene e trovano il 5 a 1 con Di Donato che stoppa palla da pivot sul lato si gira e tira trovando il palo gol vincente. Passano pochi minuti ed è Maddalena ad andarsene sulla fascia, saltare l’avversario, accentrarsi, servire di piatto a Piccirilli che insacca da due passi per il 6 a 1. Non c’è tempo di rilassarsi che su un fallo al limite dell’area il Tollo reagisce e trova il 6 a 2. I vastesi non ci stanno e vogliono blindare il risultato: si susseguono le palle gol, con diverse occasioni per Piras (traversa per lui) e Bolognese (diverse occasioni pericolose tra cui una rovesciata funambolica che sibila al lato del palo). Alla fine è Ciancaglini che sfrutta una bella ripartenza di Bizari con annesso assist e sigla il 7 a 2. La partita volge al termine e prima della fine sono gli avversari a trovare il gol dalla distanza e fissare il risultato finale sul 7 a 3.

I tre punti portano gioia nell’ambiente biancorosso che veniva da due gare ben giocate ma che ancora non riusciva a centrare la prima vittoria. In settimana è previsto un duro ed intenso lavoro per preparare al meglio la difficilissima trasferta di Paglieta valevole per la 4a giornata di ritorno.