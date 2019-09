Lubrificante sversato sulla strada fa sbandare due auto a Montevecchio e la protezione civile di Vasto chiude al traffico tratto di strada pericoloso, evitando ulteriori pericoli per l'incolumità degli automobilisti.

E' accaduto stasera, attorno alle 22,30: "Intervento urgente di una nostra squadra a Montevecchio", si legge sul profilo Facebook del Gruppo comunale di protezione civile. "Un ispettore della polfer ci ha contattato per segnalarci una pericolosissima scivolosità del manto stradale. Sembra sia stato riversato dell'olio sulla carreggiata. In via precauzionale, abbiamo dovuto chiudere un tratto di via Selvotta, compreso tra il ristorante Convivium e il bivio nei pressi della statale 16. Due auto sono finite fuori strada ma, per fortuna, senza conseguenze rilevanti".