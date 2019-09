Da lunedì 31 ottobre a Scerni è attivo il servizio di raccolta differenziata (qui l'articolo), ma come spesso accade, non tutti i cittadini hanno immediatamente recepito l'importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti. A distanza di qualche giorno dall'avvio della raccolta porta a porta, infatti, non mancano episodi di ordinaria inciviltà, con rifiuti abbandonati a bordo strada o nelle campagne.

L'amministrazione comunale, però, ha subito mostrato il pugno di ferro, e questa mattinata i vigili urbani hanno già notificato il primo verbale sanzionatorio: "Grazie alla segnalazione dei cittadini ed al controllo tempestivo della protezione civile di Scerni incaricata per la vigilanza ambientale, - si legge sulla pagina Facebook del Comune - è stato possibile risalire ai trasgressori".