Dopo 40 anni grazie alla caparbietà di Pietro Zambianchi che ha riunito tutti creando un gruppo su watsup e grazie a Giacomo Nucciarone per aver messo a disposizione la sua casa ed aver offerto la cena, si sono ritrovati gli amici delle elementari degli anni 1972-1976. Questo è un esempio di un amicizia vera senza limiti e senza fini. Dopo 40 anni ci vogliamo ancora bene pur non vedendoci mai ma conservando sempre quell'amicizia vera che non ci ha fatto mai dividere.

Bella serata, tanti ricordi. abbiano trascorso la nostra infanzia tra i vicoli di Santa Maria, il Belvedere, Sant'Anna, la Villa Comunale, il Campo degli Ulivi ed il Campo Boario, il Cinema della domenica mattina alle 9,30 in piazza sotto il Palazzo D'Avalos, le passeggiate in piazza e tanto ancora.



Ci si divertiva con poco ma ci si divertiva tanto.

