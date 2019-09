E' stato il vento forte del fine settimana a spezzare una palina della fermata bus che si trova in via Spataro, nei pressi dell'incrocio con via del Porto. L'elemento verticale, arrugginito da tempo, ha ceduto alla base. Palo di sostegno e tabella sono caduti sul marciapiede e nell'aiuola retrostante.

Stamani due cittadini, Domenico Ranieri e Fabio Cedro, hanno "segnalato il problema al vice sindaco, Paola Cianci. Nel giro di un'ora - raccontano - gli operai del settore servizi del Comune erano al lavoro per rimuovere il palo dal marciapiede".

L'episodio evidenzia la necessità di controllare le paline (molte delle quali vecchie di vent'anni) delle circa 300 fermate bus disseminate lungo le strade comunali.