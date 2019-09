Intervento della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, a seguito dell'indicazione della Sala Operativa 113 che ha raccolto la segnalazione relativa a un tentativo di furto di gasolio da un automezzo.

"La pattuglia prontamente intervenuta, - spiegano dagli uffici del Commissariato - prendeva contatti con il richiedente che già in passato era stato vittima di analoghi reati, il quale riferiva che aveva sorpreso un individuo, vestito da operaio, che armeggiava vicino al suo mezzo con delle taniche e che vistosi scoperto, dopo aver abbandonato cinque contenitori parzialmente riempiti di carburante e un tubo di plastica, si dava a precipitosa fuga a bordo di un’autovettura. A seguito di accertamenti esperiti dal personale del Settore Polizia Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Vasto si risaliva all’identità del proprietario dell’autovettura che risultava essere l’autore del reato. Per i fatti suesposti l’uomo, identificato per L.G. di anni 30 nato a Termoli (CB) e residente in provincia di Campobasso, incensurato, veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto".