Sono rientrati regolarmente a scuola questa mattina gli alunni della scuola dell'Infanzia e della Primaria di Guilmi. La corsa contro il tempo è riuscita al gruppo di volontari che nei giorni scorsi ha adeguato il capannone comunale in località Piane di Guilmi [IL SERVIZIO COMPLETO]. Lo spostamento della sede si è reso necessario dopo la chiusura della struttura di via Roma in seguito alle ultime scosse di terremoto che hanno colpito il Centro Italia.

Sono partiti così i lavori di trasloco verso la sede provvisoria con genitori e cittadini al lavoro; l'asfaltatura del piazzale antistante il capannone ha completato l'opera. Le aule sono state ricavate all'interno degli uffici, mentre palestra e mensa hanno trovato posto nei locali più ampi.

L'utilizzo di questa sede dovrebbe protrarsi fino all'inizio del prossimo anno scolastico quando si spera sarà ultimato il polo (nella stessa zona) che unirà gli alunni di Guilmi e Carpineto Sinello.