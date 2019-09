Primo punto della stagione per la BCC San Gabriele nel campionato di serie C. All'esordio in panchina di coach Giuseppe Del Fra la squadra vastese perde al tie break contro il Cus L'Aquila riuscendo però a conquistare un punto che muove la classifica. "Siamo riusciti nel nostro obiettivo solo a metà - commenta Del Fra -. Abbiamo preso solo un punto disputando una buona partita, che sicuramente ha fatto divertire il numeroso pubblico presente. Le mie sensazioni sono positive, c'è sicuramente tanto da lavorare su alcune situazioni tattiche, ma sento le ragazze molto disposte a seguire le mie indicazioni.

Dopo aver perso 22/25 e 21/ 25 ho provato a cambiare qualcosa nel sestetto e questi cambi sono risultati decisivi, portandoci a vincere 25/20, 25/23 il terzo e quarto set. Nel quinto set, dopo una partenza disastrosa, con le aquilane volate subito sul 10 a 4, la giusta reazione delle mie ragazze le ha fatte arrivare, lottando punto su punto, a giocarsi il match point". Ai vantaggi, però, sono state le aquilane a prevalere per 18-16. Con una rinnovata fiducia le vastesi torneranno ad allenarsi anche per far bene nei campionato giovanili che già domani vedranno scendere in campo l'under 18.