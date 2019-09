Trenta minuti di domande e risposte in diretta Facebook con il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, che domani avvierà la nuova iniziativa per favorire il contatto diretto con i cittadini. Ogni 15 giorni, di martedì, dalle 15 alle 15.30, il sindaco sarà in diretta su Facebook per rispondere alle domande dei cittadini.

Martedì 8 novembre alle 15 il primo appuntamento.

