Il 4 novembre si celebra l’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, insieme alla festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. Venerdì scorso noi, alunni delle classi 3H e 3C della Scuola Secondaria di I grado Rossetti, ci siamo recati presso corso Italia per partecipare alla celebrazione organizzata a Vasto in occasione di questa data.

Una volta giunti al luogo del raduno, ci siamo incontrati con le varie Forze Armate (Bersaglieri, Alpini, Marina, Carabinieri e Aeronautica) e con la banda, che abbiamo accompagnato durante tutta la manifestazione. Ci siamo mossi in corteo attraversando il centro storico e alle 10:30 abbiamo partecipato alla Messa, svoltasi nella Cattedrale di San Giuseppe.

Terminata la funzione ci siamo diretti presso piazza Caprioli per assistere alla deposizione della corona d’alloro sul Monumento ai Caduti. Da un lato della piazza ci trovavamo noi scolari insieme ai fotografi e, dall’altro, le Forze Armate con un nostro compagno che reggeva la bandiera. Dopo l’alzabandiera alcuni ragazzi hanno recitato delle poesie, seguite dal discorso tenuto dal Sindaco Francesco Menna. La commemorazione è proseguita al Belvedere, in onore delle vittime della Marina. Questa manifestazione del 4 novembre è molto importante perché vengono ricordati i soldati caduti per l’amore della Patria, che li ha spinti ad affrontare tutte le difficoltà e che li ha condotti alla vittoria.

Marialuna Ciffolilli e Manuela Mancini

Classe III H, Scuola Secondaria di I grado Rossetti