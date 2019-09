Anche quest’anno gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Carpineto Sinello dell’Istituto Omnicomprensivo G. Spataro di Gissi, hanno commemorato le vittime delle guerre.

Dopo conversazioni, letture, visioni di filmati e memorizzazioni di canti, che hanno contribuito a risvegliare l’amor di patria e lo spirito di appartenenza, tutti gli alunni, accompagnati dagli insegnanti, sventolando bandierine tricolori, hanno sfilato per le vie del paese per raggiungere piazza Marconi ove hanno deposto, come segno di riconoscenza per il loro sacrificio, una corona di alloro al monumento ai caduti per la patria.