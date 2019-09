Opposizione compatta nella protesta espressa in una nota inviata a sindaco e segreteria (e per conoscenza al Prefetto di Chieti) per "la mancata completezza delle pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune di Vasto".

Come rilevato dai consiglieri Vincenzo Suriani (Fratelli d’Italia-An), Alessandro d’Elisa (Gruppo misto), Alessandra Cappa (Unione per Vasto), Francesco Prospero (Progetto per Vasto), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Dina Nirvana Carinci (Movimento 5 Stelle), Ludovica Cieri (Movimento 5 Stelle) e Nicola del Prete (Vastoduemilasedici), "senza dover citare le decine di casi del passato, sempre giustificate con errori formali o con sviste nel momento del caricamento, possiamo constatare che solo negli ultimi quindici giorni nella sezione Albo pretorio sono state pubblicate incomplete le seguenti Delibere: la Delibera 399 del 25-10-2016, la delibera 412 del 26-10-2016, la delibera 432 del 31-10-2016. Di conseguenza segnaliamo alla S.V. e al Sindaco la sostanziale incompletezza di queste delibere, meramente prese ad esempio tra decine di altri casi già segnalati verbalmente in passato, per sottolineare una tenuta approssimativa, e a nostro avviso inefficiente, del sistema delle pubblicazioni on line".

"Oltre alla condizione della sezione Albo pretorio, - aggiungono dall'opposizione - vogliamo inoltre far notare come sia assolutamente peggiore la situazione nelle sezioni del sito destinate alla ricerca storica degli atti amministrativi del nostro Comune. Infatti dobbiamo constatare come sia prassi consueta che nella sezione Delibere di giunta (differente da quella istituzionale Albo pretorio e destinata alla consultazione delle delibere anche dopo la scadenza dei termini di pubblicazione) le delibere di giunta appaiano sistematicamente prive di ogni forma di allegato. Solo per restare agli ultimi quindici giorni risultano essere sprovviste di allegati le delibere di giunta 433, 412, 399 e 389 del 2016. Un’altra anomalia da constatare – della quale ci siamo già più volte lamentati – è la sezione Determinazioni del sito, nella quale dovrebbero confluire le pubblicazioni delle determinazioni dirigenziali del Comune di Vasto, in maniera da rimanere visibili e consultabili anche dopo la scadenza dei termini di pubblicazione legale sull’Albo pretorio. Ebbene questa sezione è desolatamente vuota, sprovvista sia delle determinazioni stesse che di tutti gli allegati, motivo per cui – trascorsi i termini di pubblicazione sull’albo pretorio on line – i cittadini e gli amministratori che vogliano consultare una determinazione dirigenziale (o peggio ancora un allegato) si vedono costretti a fare istanza d’accesso agli atti, con conseguenti tempi lunghi di attesa e costi sia a carico del richiedente che dell’ente".

Da qui la richiesta "di voler provvedere al ripristino delle condizioni adeguate di trasparenza delle pubblicazioni on line per il presente e soprattutto per il futuro".