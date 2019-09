Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto oggi pomeriggio in corso Mazzini per rimuovere alcuni calcinacci che rischiavano di cadere dal viadotto Histonium. Nei giorni scorsi erano stati i tecnici del Comune, supportati dalla protezione civile, ad effettuare un sopralluogo che non aveva rilevato danni strutturali, se non appunto qualche piccolo tratto esterno indebolito, che comunque non pregiudica la stabilità dello stesso cavalcavia (qui l'articolo).

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta con due mezzi, di cui un'autoscala per raggiungere un'estremità del viadotto. I calcinacci sono stati rimossi, mentre il traffico sul tratto di strada ha subito qualche rallentamento, a causa del restringimento della carreggiata, dovuto alla presenza dei mezzi.