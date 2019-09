Dopo la quinta giornata restano due squadre a braccetto che comandano la Terza categoria. Il Torrebruna batte in casa l'Atletico Vasto per 2 a 0 con le reti di Domenico D'Acciaro e Andrea Lella. Partita condizionata dal vento: prima della fine del primo tempo gara sospesa per 15 minuti per le forti raffiche.

A quota 12 c'è anche la Sansalvese protagonista con il Casalanguida di una gara-spettacolo ricca di gol: 10. Sul campo sintetico di via Stingi termina 6 a 4. Reti ospiti di Antonio Del Vecchio su calcio piazzato, Saverio D'Addario, Michele Di Marco (altro calcio di punizione) e Damiano Menna.

Subito dietro tiene botta l'ottima Aurora Furci che si impone in casa per 3 a 2 contro la sempre ostica Virtus Tufillo. Ermindo Argentieri, Gerardo Del Gesso e Adrian Micle firmano le reti furcesi; la Virtus va in gol con Ottaviano D. e Caruso F.

Il big match di giornata tra Real San Giacomo e Lentella finisce 2 a 2. Due volte sotto (padoni di casa in rete con Sabatini e D'Ascenzo), i gialloverdi riescono a pareggiare con una doppietta di Elia Portellini recriminando per due gol annullati a Basso Colonna. Il Lentella dopo essersi aggiudicati gli scontri diretti con le attuali capoliste è ora quinta.

Pareggio anche a Montalfano tra i locali e la Dinamo Roccaspinalveti. Durante la settimana, l'allenatore degli ospiti ha lasciato la panchina, nella prossima dovrebbe essere nominato il sostituto. La partita finisce 1 a 1 con le reti di Frasca per i padroni di casa e Ramundo per la Dinamo.

Altra pioggia di gol a Pollutri dove la sfida tra i granata di casa e il Vasto United finisce 4 a 4. Per i vastesi in gol Marco Lanzetta, Giorgio Finamore, Nicola Manzi e Gianluca Mosca. I padroni di casa rispondono con una doppietta di Domenico Travaglini e le reti di Stefano Pallotta e Valerio Cinquina.

Non è giunta al termine, infine, Guilmi - New Robur. La partita è stata sospesa al 23' a causa del forte vento con il risultato fermo sul 2 a 1 per gli ospiti.

Sfida di cartello della prossima giornata tra New Robur e Aurora Furci.

LA QUINTA GIORNATA

Aurora Furci - Virtus Tufillo 3-2

Guilmi - New Robur sospesa

Montalfano - Dinamo Roccaspinalveti 1-1

Pollutri - Vasto United 4-4

Real San Giacomo - Lentella 2-2

Sansalvese - Casalanguida 6-4

Torrebruna - Atletico Vasto 2-0

LA CLASSIFICA

Torrebruna 12

Sansalvese 12

Aurora Furci 11

Real San Giacomo 10

Lentella 9

Virtus Tufillo 8

New Robur 7*

Montalfano 6

Dinamo Roccaspinalveti 5

Vasto United 5

Casalanguida 3

Atletico Vasto 3

Pollutri 2

Guilmi 0*

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Montalfano

Casalanguida - Torrebruna

Dinamo Roccaspinalveti - Real San Giacomo

Lentella - Pollutri

New Robur - Aurora Furci

Vasto United - Guilmi

Virtus - Sansalvese