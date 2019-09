I contratti sottoscritti da Arap (Azienda regionale delle attività produttive) per l'affitto dei locali da adibire a sede dell'azienda sono finiti sotto la lente d'ingrandimento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi. "Ho depositato un'interpellanza per comprendere le ragioni che hanno spinto l'azienda attività produttive a prendere in locazione dei locali in località Cepagatti, nonostante il notevole patrimonio immobiliare su cui Arap può contare, per come ricevuto dagli ex consorzi industriali - spiega Smargiassi -.

Un atto dovuto perché dalle delibere non si evincono le ragioni di opportunità, strategiche o economiche che abbiano spinto Arap a versare un canone di oltre 80.000 euro annui per degli uffici che si trovano, peraltro, distanti dalle zone di intervento, nord e sud, previste proprio dall'azienda regionale attività produttive, costringendo quindi i dipendenti a lunghe trasferte per raggiungere il posto di lavoro. Spero e mi auguro - conclude Smargiassi - di ricevere delle risposte che possano rendere plausibili delle spese che ad oggi sembrano assolutamente eccessive e non necessarie, soprattutto se poste in relazione con lo stato di perdita in cui versa da mesi il bilancio di Arap".