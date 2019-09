Tra l'11 e il 13 novembre prossimi, il centro storico di San Salvo sarà teatro di un importante evento enogastronomico e culturale: Vinum et cultura. Promosso dall’Associazione Fatto Bene e da Drank vini & pani, patrocinato dal Comune di San Salvo e compartecipato da Presidenza del Consiglio comunale, Assessorati ai Lavori Pubblici e alla Cultura, l’evento vedrà protagoniste sette importanti aziende vinicole abruzzesi, che esporranno i loro pregevoli vini in piazza San Vitale, nel cuore del Borgo medievale. Le degustazioni si accompagneranno ad attività di promozione dei prodotti abruzzesi (in specie delle valli del Trigno-Sinello) e ludiche.

L’Assessorato comunale alla Cultura parteciperà con l’apertura del Museo archeologico civico, della Casa della Cultura Porta della Terra (dove si terranno convegni a tema, workshop e concerti) e della casa del pozzo pentagonale dell’acquedotto romano, grazie anche alla disponibilità del Museo demoantropologico “La Giostra della Memoria”, anch’esso aderente all’iniziativa, aperto e visitabile nella tre giorni. Ma soprattutto cercherà di valorizzare gli spazi e l’ambito architettonico del centro storico, dove è presente non solo la chiesa di San Giuseppe, ricca di testimonianze millenarie ma di diverse residenze e palazzi compresi tra il XVI e il XX secolo.

Sarà l’occasione, in altri termini, di evidenziare come il centro storico cittadino è in grado di offrire il giusto contesto non solo per eventi di respiro locale e territoriale ma anche per l’accoglienza e la ricettività turistica, pur nella necessità di accrescere gli investimenti di impresa e di riqualificazione estetico-funzionale delle abitazioni.

Questa sera si avrà un primo assaggio della manifestazione con il concerto gratuito alla Porta della Terra di One Glass Eye (ore 17.30).