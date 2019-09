Vigili del fuoco in azione questa mattina a Vasto Marina per mettere in sicurezza l'insegna dell'hotel Europa, su lungomare Cordella, che rischiava di cadere giù. A metà mattinata, a causa di una forte folata di vento, alcune lettere che componevano l'insegna luminosa dell'hotel, chiuso da anni, si sono pericolosamente staccate dai loro supporti sporgendo così dal tetto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che, saliti sul tetto, hanno provveduto a staccare del tutto le lettere dai loro supporti evitando così ogni possibile grave conseguenza.