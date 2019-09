Casalbordino - Villa 2015 4-4

Dopo un inizio positivo del Casalbordino, con le occasioni di Berardi, Letta e Rossi, è la squadra ospite a trovare il gol al 25’ con Rispoli su calcio di posizione. I padroni di casa non si arrendono e, dopo un paio di occasioni pericolose, trovano la rete del pari con Rossi al 30’. Ad inizio ripresa Rispoli raddoppia su calcio di rigore, poi il nuovo pareggio del Casalbordino con Berardi al 60’. Due minuti dopo è Letta ad andare in gol e, al 67’, sigla la sua personale doppietta su assist di Berardi per il 4-2 giallorosso. Ma il Villa 2015 si butta in avanti e dopo appena un minuto accorcia le distanze con Cozzolino. All’80’ però gli ospiti acciuffano il pareggio grazie ad una punizione di Quinzio. Allo scadere del match viene anche espulso il casalese De Cillis per proteste.

Vasto Marina - Val di Sangro 3-4

Altra domenica nera per il Vasto Marina che viene sconfitto nei minuti di recupero dal Val di Sangro. Sfida rocambolesca quella che è andata in scena al campo di località San Tommaso con gli ospiti che trovano il doppio vantaggio grazie alla doppietta di Di Marco, al 18’ del primo tempo e al 5’ della ripresa. Ci pensa Sputore, con due reti al 18’ e al 25’ a riportare la situazione in parità. In una partita spigolosa ad un minuto dalla fine del tempo regolamentare gli ospiti trovano il gol del vantaggio di Soria. Un caparbio Vasto Marina riesce però ad acciuffare il pari al 45’ con Di Gennaro ma viene beffato in pieno recupero dalla rete di Di Biase.

La 10ª giornata

Casalbordino - Villa 2015 4-4

Castello 2000 - Spoltore 0-4

Chieti Torre Alex - Silvi 6-1

Palombaro - Bucchianico SOSPESA

Passo Cordone - Fossacesia 1-0

Raiano - Sulmonese Ofena 0-0

Sporting Casolana - Il Delfino Flacco Porto 0-3

Vasto Marina - Val di Sangro 3-4

Virtus Ortona - Castiglione Valfino 1-1

La classifica: 28 Chieti Torre Alex; 24 Spoltore; 19 Val di Sangro, Villa 2015; 17 Il Delfino Flacco Porto; 16 Sulmonese Ofena; 15 Bucchianico*, Passo Cordone; 14 Fossacesia, Raiano, Silvi; 12 Casalbordino; 9 Castello 2000; 7 Virtus Ortona; 6 Vasto Marina; 5 Palombaro*; 4 Castiglione Valfino, Sporting Casolana. *una partita in meno