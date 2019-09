Il vino vastese della cantina Jasci & Marchesani è tra i protagonisti del Merano Wine Festival, in corso di svolgimento nella città del Trentino- Alto Adige. Per la cantina guidata da Nicola Jasci, che da alcuni anni inseguiva il sogno di accedere al prestigioso festival, si tratta di un’occasione importante che ha consentito di presentare i vivni abruzzesi ai conoscitori della realtà vinicola internazionale. In particolare è stato il Riesling a ricevere il certificato di eccellenza e bollino Merano Wine Award, trovando spazio insieme al Pecorino ECO nella sezione dedicata esclusivamente alla produzione dei vini biologici e biodinamici.

“In un mercato del vino in cui la domanda è in calo, l’offerta in aumento e la qualità è ormai una costante grazie al lavoro degli enologi degli ultimi vent’anni, un evento come il Merano, che propone una selezione a priori dei prodotti in degustazione, è sempre più necessario e importante", ha spiegato Lorenzo Righi, coordinatore del Club Excellence del Merano Wine Festival. Grande attenzione, nelle belle location della città altoatesina, è stata riservata ai prodotti biologici.

Soddisfatto per questa opportunità Nicola Jasci, oggi alla guida dell'azienda di famiglia. "Sin da bambino sognavo di guidare il trattore, girare per i campi e vivere le mie giornate a contatto con la natura. Così ho fatto e da lì sono partito, e oggi l’azienda si è evoluta in 40 ettari, tra mare e collina, e quando, ancora oggi, ho un po’ di tempo libero continuo a guidare il trattore e a godermi le mie vigne. Sono orgoglioso di questo importante riconoscimento arrivato dal Merano Wine Festival dove rappresentiamo l’Abruzzo. Un risultato che sprona a fare sempre meglio e a portare avanti con maggiore convinzione il percorso migliorativo che da anni mi vede impegnato con l’intera Famiglia, con tutto lo Staff, accompagnati da sempre dal nostro enologo Vittorio Festa”.