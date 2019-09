PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Inizia a macinare gioco e punti lo Sporting San Salvo. Nella difficile trasferta contro il Tre Ville (l'anno scorso finalista play off) la squadra di mister Marcello si impone per 3 a 1. Primo tempo equilibrato che si chiude sul punteggio di 1 a 1, con Scafetta che porta in vantaggio su rigore; sugli sviluppi di un corner arriva il pareggio dei padroni di casa.

Nella seconda frazione di gioco lo Sporting mostra i muscoli e attua il sorpasso con il bomber Dario Costantini e Nicola Di Laudo. Ora i biancoblu sono secondi a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Guastameroli e Ortona.

Se si esclude lo Sporting, per le vastesi questo avvio di campionato non regala particolari gioie. Bisogna scendere di diverse posizioni per trovare un'altra formazione del territorio: il Real Montazzoli ancora impegnato nella gara contro il S. Vito iniziata nel tardo pomeriggio.

Inizia invece a risalire la china la Marcianese, prima formazione lancianese che sale a quota 12 dopo la vittoria nell'anticipo contro il Real Porta Palazzo. I gialloneri di Vasto sono stati superati ieri 2 a 1 in casa. Di Torres su rigore la rete del Real, di Di Piero e Rullo quelle lancianesi. La formazione di mister Budano resta l'unica squadra del campionato a non aver vinto una partita e occupa l'ultimo posto a 3 punti insieme al Fresa.

Proprio i fresani oggi si sono aggiudicati i primi tre punti della loro stagione battendo in casa il Trigno Celenza in una sfida molto sentita a causa di una storica rivalità calcistica. Finisce 2 a 1 con i gol biancorossi di Simone Annibali ed Eriberto Ottaviano (rigore); il solito Donato Di Pardo firma l'unica rete celenzana.

Termina, infine, 0 a 0 la partita tra Roccaspinalveti e Scerni.

Nel prossimo turno interessante derby dell'Alto Vastese tra Real Montazzoli e Roccaspinalveti e quasi derby tra Scerni e Real Porta Palazzo.

L'8ª GIORNATA

Fresa - Trigno Celenza 2-1

Piazzano - Ortona 1-1

Real Porta Palazzo - Marcianese 1-2 (ieri)

Roccaspinalveti - Scerni 0-0

S. Vito - Real Montazzoli in agg.

Tollese - Guastameroli 1-0

Tre Ville - Sporting San Salvo 1-3

Riposa Paglieta

LA CLASSIFICA

Guastameroli 17

Ortona 17

Sporting San Salvo 15

Tollese 14

Piazzano 13

Paglieta 12

Marcianese 12

Real Montazzoli 10

Scerni 10

S. Vito 8

Roccaspinalveti 6

Trigno Celenza 5

Tre Ville 4

Real Porta Palazzo 3

Fresa 3

IL PROSSIMO TURNO

Marcianese - Fresa

Ortona - Tollese

Paglieta - S. Vito

Real Montazzoli - Roccaspinalveti

Scerni - Real Porta Palazzo

Sporting San Salvo - Piazzano

Trigno Celenza - Tre Ville

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

L'Odorisiana rallenta e i vicini cupellesi ne approfittano per ridurre le distanze in vista del match diretto tra due turni. La formazione di Monteodorisio impatta in trasferta contro il Di Santo Dionisio (Bomba) 1 a 1. È Massa a portare in vantaggio i padroni di casa al 7', Di Matteo ristabilisce la parità al 31'.

L'Atletico Cupello con una doppietta di Emanuele Mirolli ieri ha aggiunto altri tre punti alla propria classifica battendo per 2 a 0 il buon Sporting Vasto. Prima del fischio finale è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del padre del secondo portiere dei cupellesi, Hamza Berardi.

Perde l'occasione di agganciare i vastesi il San Buono sconfitto in casa 2 a 1 dallo Sporting Altino. Reti di Piccirilli (per i giallorossi) e doppietta di Di Nunzio per gli ospiti. Vittoria che fa ben sperare, invece, per il Gissi che vince 3 a 2 in casa contro il Villa S. Maria e aggancia proprio i sanbuonesi.

Un punto che serve a poco a entrambe le squadre è quello che viene fuori dal pareggio a reti bianche tra Carunchio 2010 e Real Casale. Non bene neanche l'altra carunchiese, il Mario Turdò sconfitto ad Atessa dal Mario Tano: 1 a 0 firmato Russi. Infine, è notte fonda per il Real Carpineto Sinello superato fuori casa 3 a 1 dal Tornareccio. Anche qui gara influenzata dal vento (per lo stesso motivo si dovrà rigiocare Quadri - Palena); gol Real di Horatau che aveva ristabilito il momentaneo pareggio.

Gara ricca di spunti nel prossimo turno quella tra Odorisiana e San Buono.

LA QUARTA GIORNATA

Mario Tano - Mario Turdò 1-0

Atletico Cupello - Sporting Vasto 2-0 (ieri)

Carunchio 2010 - Real Casale 0-0

Di Santo Dionisio - Odorisiana 1-1

Gissi - Villa S. Maria 3-2

Quadri - Palena sospesa

San Buono - Sporting Altino 1-2

Tornareccio - Real Carpineto Sinello 3-1

LA CLASSIFICA

Mario Tano 21

Odorisiana 17

Atletico Cupello 16

Tornareccio 13

Sporting Vasto 12

Sporting Altino 11

Di Santo Dionisio 10

San Buono 9

Gissi 9

Palena 8*

Real Casale 5

Mario Turdò 4

Quadri 4*

Carunchio 2010 4

Villa S. Maria 3

Real Carpineto Sinello 2

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Mario Turdò - Tornareccio

Odorisiana - San Buono

Palena - Gissi

Real Carpineto Sinello - Quadri

Real Casale - Di Santo Dionisio

Sporting Altino - Atletico Cupello

Sporting Vasto - Mario Tano

Villa S. Maria - Carunchio 2010