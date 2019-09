Con un gol di Nicola Fiore la Vastese espugna il Manuzzi e torna con tre punti in tasca dalla trasferta contro il Romagna Centro, 10ª giornata del campionato di serie D. Di fronte ad una squadra che fa della corsa la sua migliore arma i biancorossi hanno corso pochi rischi durante i 90 minuti e sono riusciti a capitalizzare la rete segnata allo scadere del primo tempo. I vastesi, in attesa dei recuperi del Matelica, consolidano il secondo posto e rosicchiando tre punti alla capolista Olympia Agnonese, oggi sconfitta 2-1 dal Monticelli.

La partita. Il sintetico del Manuzzi regge bene nonostante l’abbondante pioggia che cade su Cesena. Al pronti-via è la Vastese a portarsi in avanti con il velo in area di Prisco che favorisce l’inserimento di Felici che, da posizione invitante, calcia a lato. Sono ancora i biancorossi ad attaccare, al 20’ Prisco colpisce di testa su cross dal fondo di Manisi ma il portiere del Romagna Centro para senza troppi problemi. Alla mezz’ora ancora ospiti vicini al gol con lo scambio tra Felici e Prisco e palla che arriva a Fiore, anticipato in area piccola poco prima di calciare a rete. A un minuto dalla fine del primo tempo arriva il vantaggio della Vastese grazie ad un tiro capolavoro di Nicola Fiore da fuori area su cui il portiere di casa non può far nulla. Si va al riposo con i biancorossi avanti 1-0.

Al rientro in campo la squadra di casa va a caccia del pari. La prima azione degna di nota è il sinistro dalla lunghissima distanza di D’Elia, entrato nella ripresa, respinto con i pugni da Russo. I biancorossi controllano la partita e chiudono ogni spazio ai padroni di casa anche se, nelle ripartenze, non riescono a trovare la rete del raddoppio. Finisce così 1-0 con la squadra di mister Colavitto che raccoglie un prezioso successo esterno e viene applaudita dai tanti sostenitori arrivati in Romagna per assistere alla partita.

Romagna Centro - Vastese 0-1

(44’ Fiore)

ROMAGNA CENTRO: Bissi, Magrini, Brunetti, Prati, Maioli, Paolini, Bussaglia, Amati (1'st D'Elia), Ferri (36'st Tomassini), Pasquini, Salvi (18' Indelicato). A disposizione: Giannelli, Ferrari, Mazzavillani, Missiroli, Gori, Rava. All. Muccioli

VASTESE: Russo, Manisi, Mensah, Di Pietro, Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Prisco (43'st Marinelli), Fiore (37’st Bacchiocchi), Felici (23’st Galizia). A disposizione: Marconato, Mancino, Bartoli, Tafili, Polisena, Colitto. All. Colavitto

Arbitro: Stefano Camilli di Foligno (Suriani e Goretti di Perugia)

Ammoniti: Prati, Maioli.

La 10ª giornata

Campobasso - Civitanovese 2-0

Jesina - Alfonsine 2-1

Matelica - Fermana rinviata

Olympia Agnonese - Monticelli 1-2

Pineto - San Nicolò 1-1

Recanatese - Chieti 2-1

Romagna Centro - Vastese 0-1

Sammaurese - Castelfidardo1-0

Vis Pesaro - San Marino 2-1

La classifica: 21 Olympia Agnonese; 20 Vastese; 19 Vis Pesaro; 17 Matelica**; 16 San Nicolò*; 14 Sammaurese*, Campobasso; 13 Fermana**, Jesina; 12 Monticelli*, Civitanovese; 11 San Marino, Castelfidardo; 10 Romagna Centro; 9 Pineto, Recanatese*, Alfonsine; 1 Chieti. **due partite in meno *una partita in meno