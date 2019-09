Per il giovane attaccante dell'Olympia Agnonese, capolista del girone F di Serie D, Andrea Farina è arrivata una nuova convocazione per la rappresentativa dilettanti Under 17 della Nazionale italiana di calcio (la prima nel maggio scorso).

Il calciatore di Roccaspinalveti, classe 2000, prenderà parte al raduno di giovedì 10 novembre a Roma insieme al compagno di squadra Davide Spadone. Per lui un bel riconoscimento e la possibilità di mettersi in mostra davanti agli occhi attenti degli osservatori