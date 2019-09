Trasferta vittoriosa per il Persichitti Service Casalbordino nel campionato di serie B1 di tennistavolo. Nella terza giornata del girone C la formazione casalese ha battuto a San Marino la Juvenes Asset Banca con il punteggio di 5-3. Fondamentale, come sempre, la prestazione di Li Weimin, che ha conquistato tre punti, mentre Mattia Cerquiglini ha messo a segno gli altri due punti per arrivare alla vittoria. Sconfitte, invece, per lo stesso Cerquiglini e capitan Santoro contro il forte Mitranescu.

Dopo aver riposato nella prima giornata (causa ritiro del San Benedetto) il Persichitti Service, a quota 4 punti in classifica frutto delle due vittorie conquistate, tornerà a giocare sabato prossimo in casa dell'Eureka Roma.