Buono l'inizio dell'anno agonistico 2016/17 per Giulia De Ascentis che, dal 4 al 6 Novembre, ha partecipato al North Sea Swim Meet, meeting in vasca corta (25 mt) svoltosi a Stavanger in Norvegia. Venerdì ha conquistato 2 ori nei 200 misti (2'12''59) e nei 100 rana (1'07''49) , sabato ancora un oro nei 200 rana (2'26''02) e oggi ha concluso le sue gare con un secondo posto nei 400 misti (4'48''07) dietro alla campionessa europea di Londra 2016 nei 200 farfalla Franziska Hentke.

Come inizio di stagione per l'atleta del Gruppo sportivo forestale non c'è male considerando poi la stanchezza di un viaggio rocambolesco e il fatto di essere ancora al massimo carico.

Laura Rinaldi