Il San Salvo si aggiudica la sfida casalinga contro l'Amitermina e si riporta ai piani alti della classifica. I biancazzurri salgono a 22 punti al quarto posto insieme al Paterno che oggi ha battuto di misura il Cupello. Gara condizionata dal forte vento quella del "Bucci", dalle non moltissime emozioni che premia i sansalvesi per numero di occasioni.

A sbloccare il risultato è il solito Di Ruocco su calcio di rigore al 38'; è lo stesso attaccante ad essersi procurato la massima punizione. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa sfiorano di nuovo il gol con Pifano (respinta sulla linea) e Molino (traversa). Il San Salvo ha ora la possibilità di sfruttare il recupero del prossimo 16 novembre contro il Montorio per agganciare in testa alla classifica il Francavilla.

Fatale per il Cupello la difficile trasferta contro il Paterno. Termina con la vittoria dei padroni di casa per 1 a 0. I cupellesi restano in centro classifica a quota 17. Prossima gara di campionato contro il Martinsicuro.

I RISULTATI

Capistrello - Penne 1-0

Martinsicuro - Alba Adriatica 0-1

Miglianico - R.C. Angolana 2-1 (ieri)

Morro D'Oro - Sambuceto 0-0

Paterno - Cupello 1-0

River Chieti - Nerostellati 2-2

San Salvo - Amiternina 1-0

Virtus Teramo - Montorio 1-1

2000 Calcio Acquaesapone - Francavilla 1-2

LA CLASSIFICA

Francavilla 25



Martinsicuro 23

Alba Adriatica 23

San Salvo 22

Paterno 22



2000 Calcio Acquaesapone 20

Capistrello 19

Nerostellati 18

Cupello 17

RC Angolana 13

River Chieti 12

Sambuceto 11

Virtus Teramo 10

Montorio 9

Amitermina 8

Miglianico 8

Morro D'Oro 6



Penne 6