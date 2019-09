Si ferma a 4 la striscia di vittorie consecutive dell'All Games San Salvo che esce dal Pala Santa Filomena sconfitta per 2-1 dal Minerva C5. Uno stop che fa scivolare i biancazzurri di mister Lanza a 5 punti dallo Sport Center che ha anche una gara in meno.

In un match equilibrato e nervoso le due squadre si sono affrontare senza esclusione di colpi sin dal primi minuto. Ad andare per primi in gol sono i padroni di casa, a due minuti alla fine del primo tempo. Poi, ad inizio ripresa, il pareggio sansalvese di Orticelli su assist di Papponetti. Ma, nei minuti finali, l'All Games resta con l'uomo in meno per l'espulsione di capitan D'Alonzo (fallo da ultimo uomo) e il Minerva ne approfitta per segnare la rete della vittoria.

La 7ma giornata

Atletico Silvi - Area L'Aquila 2-5

Es Chieti - La Fenice 1-2

Nobel Boys - Celtich Chieti 1-5

F.lli Cambise C5 - Guardiagrele 3-7

Teramo - Montesilvano 5-7

Minerva - All Games San Salvo 2-1

riposo: Celano

Classifica: 18 Sport Center*; 13 All Games San Salvo; 10 Real Guardiagrele*, Celtic Chieti*, Area L'Aquila, La Fenice; 8 F.lli Cambise *, Nobel Boys *, Minerva *, 7 Montesilvano; 6 Lisciani Teramo*; 5 Es Chieti; 2 Atletico Silvi.