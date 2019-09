Appuntamento di spicco per il periodo natalizio a Casalbordino, con un concerto con giovani talenti, un format vincente che si ripropone dopo il grande successo degli anni scorsi: Impulsi di Musica. Giovedì 22 dicembre, ore 21, sul palco dell’Auditorium, numerosi giovani artisti locali, coordinati da Paolo Pasquini - ideatore dell’evento - si alterneranno con brani di musica rock, italiana e internazionale. L’appuntamento giunto alla terza edizione, organizzato in collaborazione con l’Avis Giovani Casalbordino e la partecipazione attiva dell’assessorato alla Cultura, ogni anno persegue numerosi scopi benefici.

"Siamo orgogliosi dei nostri giovani - ha sottolineato Carla Zinni, assessore alla Cultura del Comune di Casalbordino - che coniugano passione per la musica e solidarietà, con una serie di ricadute positive per la comunità e il territorio". "Ad oggi - ha aggiunto Antonio Angelucci, presidente dell'Avis Don Antonio Tobia di Casalbordino - siamo in contatto con numerose associazioni di volontariato (locali e non) per individuare i destinatari dei fondi, e quindi definire la finalità benefica della serata".