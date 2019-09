Domenica 30 ottobre 2016 è stato rinnovato il Comitato di quartiere dell’Incoronata, Pagliarelli e Punta Penna, denominato San Martino, l’associazione circoscrizionale fondata l’11 novembre 2002, che ha il fine di promuovere la partecipazione attiva alla soluzione dei problemi attinenti la vita pubblica e all’organizzazione amministrativa della circoscrizione e vuole essere strumento di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base.

Nella votazione di domenica scorsa, l’assemblea straordinaria ha eletto alla carica di presidente dell’associazione l’avvocato Alessio Caserio che guiderà il comitato per i prossimi cinque anni. Fanno parte inoltre del consiglio direttivo Michele Sallese (vice presidente), Samantha Zaccardi (segretaria), Raffaele Di Falco (tesoriere), Gaetano Amodio, Federico Lucci, Claudio Luciano, Vincenzo Properzio e Alessando Roselli (consiglieri).

"L’associazione, che ha carattere volontario e non ha fine di lucro, - spiegano dal sodalizio - ha lo scopo di rivitalizzare i filoni culturali, cattolici, liberali e riformisti che hanno dato vita alla rinascita culturale del nostro paese, attraverso la promozione di attività politica finalizzata a sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini abitanti nella circoscrizione. Il neo presidente ricorda a tutti i soci che è possibile rinnovare l’iscrizione mediante il versamento della quota associativa e invita inoltre tutti i residenti nella circoscrizione, che non ne fanno ancora parte, ad aderire all’associazione. Per iscriversi all’associazione basta compilare l’apposito modulo d’iscrizione e consegnare lo stesso, unitamente alla quota associativa, ad un membro del direttivo".