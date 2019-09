"Si tratta di un'esperienza nata in America dall'iniziativa di un ragazzo che, alla morte della madre, ha deciso di installare un contenitore come quello che inauguriamo oggi a San Salvo, per mettere a disposizione di tutti i libri che la madre amava. Si tratta di un modo per condividere le emozioni con gli altri. Vi invito a usufruire di questo servizio, prendendo e portando libri". Così Licia Zulli, del Centro culturale Aldo Moro, questa mattina ai ragazzi delle scuole che hanno partecipato, insieme all'amministrazione comunale, all'inaugurazione della Little Free Library [CLICCA QUI per la presentazione dell'iniziativa] installata all'ingresso del Comune.

"Ogni libro - ha sottolineato il sindaco Tiziana Magnacca, presente all'inaugurazione con gli assessori Maria Travaglini e Giovanni Artese - rappresenta una grande avventura. Quanti più libri si leggono, tante più avventure possiamo vivere comodamente seduti sul divano. I libri che troverete qui dentro non hanno un proprietario, sono di tutti, come la casa comunale e, come le cose che appartengono a tutti, devono essere custoditi e curati ancor di più delle cose nostre. Il Centro culturale Aldo Moro promuove sempre belle iniziative, ma questa è davvero importante, perché porta la cultura in strada, tra la gente. Si tratta di un modo per essere uniti nel segno della cultura".