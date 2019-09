Dopo il ritorno alla vittoria contro il Pineto la Vastese è pronta per affrontare la trasferta di Cesena in cui affronterà il Romagna Centro per la 10ª giornata di serie D. Dopo il consueto allenamento di rifinitura del sabato mister Gianluca Colavitto e Cosimo Cosenza hanno parlato in conferenza stampa per analizzare i temi di questa importante partita [GUARDA].

L'intervista del martedì a Nicolò Bacchiocchi [GUARDA]

Saranno tanti i tifosi biancorossi che raggiungeranno il Manuzzi (già staccati 130 biglietti in prevendita) per sostenere Alloca e compagni durante i 90 minuti di gioco sperando di poter festeggiare al triplice fischio dell'arbitro.

La 10ª giornata

Campobasso - Civitanovese; Jesina - Alfonsine; Matelica - Fermana; Olympia Agnonese - Monticelli; Pineto - San Nicolò;Recanatese - Chieti; Romagna Centro - Vastese; Sammaurese - Castelfidardo; Vis Pesaro - San Marino

La classifica: 21 Olympia Agnonese; 17 Vastese, Matelica*; 16 Vis Pesaro; 15 San Nicolò*; 13 Fermana*; 12 Civitanovese; 11 Sammaurese*, Castelfidardo, San Marino, Campobasso; 10 Romagna Centro, Jesina; 9 Alfonsine; 9 Monticelli*, Pineto; 6 Recanatese*; 1 Chieti.

*una partita in meno