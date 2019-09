Turno di campionato da dimenticare per il Vasto Futsal che, nelle gare disputate dalla formazione in serie C2, dalla juniores e dalla femminile, non riesce a raccogliere neanche un punto. La prima formazione ad essere impegnata è la juniores di mister Rossi che affronta nell'esordio casalingo alla Promo Tennis il Vigor Lanciano, squadra in crescita e con un ottimo settore giovanile. I ragazzi di casa disputano un ottimo primo tempo giocando con un intensità elevata e mettendo in campo grinta e voglia ma purtroppo sono imprecisi sotto porta e vengono puniti in ripartenza dal Lanciano che sigla il gol del vantaggio. I biancorossi continuano a macinare gioco e ottengono il bonus del 6° fallo che vuol dire tiro libero. Si incarica della battuta Di Donato che però si fa ipnotizzare dal portiere ospite che respinge il tiro. Le squadre così rientrano nello spogliatoio con il risultato di 0-1. Nella seconda frazione gli uomini di casa calano un po di intensità ma riescono a trovare il pari con Di Donato che trafigge di punta sul primo palo il portiere ospite. Con il passare dei minuti si susseguono azioni pericolose da ambo i lati ma sono i lancianesi i più lesti e siglano il 1-2 e a seguire il 1-3- e 1-4. La squadra di casa non molla e accorcia le distanze con il solito di donato ma purtroppo non basta e la gara termina con il sapore amaro del 2-4.

Domenica pomeriggio è stata la volta della serie C femminile con le biancorosse scese in campo contro le quotate ragazze del'AZ Futsal Gold, squadra che punta alla vittoria del campionato. Purtroppo non c'è stata partita,l Alex zulli ha dominato dall inizio alla fine grazie giocatrici esperte che hanno militato a lungo in serie A. Le vastesi hanno cercato di limitare i danni ma contro una squadra di tale calibro c'era poco da fare e alla fine il punteggio è stato di 15-0.

Non vanno meglio le cose alla prima squadra uscita sconfitta martedì sera nel match casalingo contro il Tollo valido per la 4ª giornata. Partono male i vastesi e vanno subito sotto ma Mileno riporta la gara in equilibrio al 15'. Due gravi amnesie difensive permettono agli ospiti di andare sul 3-1 ma Di Giacomo su azione di ripartenza manda le squadre al riposo sul 3-2 per i tollesi. La ripresa sembra altra cosa con il gol su calcio piazzato di Suriani 3-3, il gol ospite e la rete inventata con un gran gesto tecnico di Di Giacomo per il 4-4. Il Vasto sembra credere alla vittoriamae spreca molto in fase di conclusione e per la legge del calcio arriva il gol di Tortorella che taglia le gambe ai locali, 5-4 Tollo a poco dal termine. Mister Giacomucci tenta la carta del portiere di movimento. Situazione tattica da harakiri, movimento errato e sesto gol ospiti a porta libera. I minuti di recupero servono solo per fare passare il tempo per il triplice fischio. I vastesi ora dovranno ricaricarsi mentalmente per affrontare le prossime gare di campionato.