Ancora un grave episodio di cronaca in centro, in piazza Rossetti, a Vasto. A confermare quanto accaduto qualche minuto dopo mezzogiorno a zonalocale.it è il comandante dei vigili Giuseppe Del Moro: "Secondo le testimonianze, un'automobile (una Fiat Punto) ha tamponato una moto (un Beverly Piaggio) sulla quale viaggiavano due giovani facendoli cadere a terra all'altezza della chiesa dell'Addolorata. Il guidatore dell'auto, anche lui un giovane, si è fermato, è sceso e ha tirato fuori un bastone inseguendo i due che si sono rifugiati nelle aiuole della piazza. A quel punto li ha minacciati e ha desistito risalendo in auto e facendo perdere le proprie tracce".

L'uomo è tuttora ricercato. Sul posto per i rilievi del caso sono arrivati i vigili urbani e la polizia. I due ragazzi caduti stanno bene.

In aggiornamento