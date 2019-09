È Giuseppe Del Fra il nuovo allenatore della BCC San Gabriele che milita nel campionato di serie C femminile. L'esperto tecnico vastese, dopo l'esperienza alla guida del settore giovanile della Teate Volley, torna in panchina in una squadra della sua città. Resterà nello staff tecnico della San Gabriele, ma si occuperà solo dei centri di avviamento allo sport e dell'under 13, Stefania De Felice, che, per impegni di lavoro e con la sua associazione di sport per disabili, non avrebbe potuto seguire al meglio tutti i campionati.

Per Del Fra, che sarà coaudiuvato da Federica Placidi, l'esordio alla guida dalla BCC San Gabriele ci sarà domenica 6 novembre quando alla palestra di via Silvio Pellico arriverà il Cus L'Aquila. Le ragazze vastesi, reduci da tre sconfitte in questi avvio di campionato, sono chiamate ad una pronta riscossa. "Inizio questa nuova avventura con il massimo entusiasmo e l'umiltà necessaria in una realtà , quella del mondo femminile, che mi è relativamente sconosciuta - ha commentato il neo tecnico della San Gabriele -. Riparto, comunque, da una una società con cui ho iniziato tanti anni fa e che mi ha regalato tante soddisfazioni con il maschile. Questo primo impegno, anche se giocheremo in casa, non sarà facile, ma faremo il possibile per iniziare a fare i primi punti della stagione, cercando di far divertire il pubblico e di ritrovare velocemente l'entusiasmo, elemento fondamentale per una squadra composta di atlete giovanissime; speriamo di riuscirci già da domenica".