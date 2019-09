Prima mondiale per il compositore Raffaele Bellafronte, domenica 6 novembre alle ore 19,30 al celeberrimo Musikverein di Vienna, nella Brahmsaal. Il maestro Bellafronte proporrà la Suite N°2 per fagotto, chitarra e orchestra. Ad eseguirla ci saranno due splendidi solisti: il famoso fagottista italo-francese Patrick De Ritis, primo fagotto solista dei Wiener Simphoniker da oltre vent'anni e il giovane chitarrista Davide Di Ienno, indiscusso talento emergente. La prestigiosa compagine orchestrale sarà quella dei Wiener Concert-verein diretta dal grande direttore tedesco Ulf Schirmer.

Continua così il sodalizio artistico del compositore vastese con Vienna e le sue massime istituzioni musicali iniziata nel 2003 quando nel konzerthaus venne eseguita in prima mondiale un suo concerto per ottavino e orchestra d'archi e proseguita poi nel 2009 con un'altra prima proprio con i Wiener Concert-verein e De Ritis come solista al Musikverein. Questa collaborazione ha prodotto anche un cd monografico con quattro concerti di Bellafronte registrati a Vienna che hanno avuto importanti recensioni nazionali ed internazionali. Questa nuova commissione della Suite N°2, inizialmente programmata per la prima a Vienna, è stata presentata in anteprima in una fortunata tournee italiana che ha già toccato le città di L'Aquila (Auditorium Renzo Piano), Campobasso (Teatro Savoia), Roma (Teatro Vittoria), Napoli (Teatro di Corte di Palazzo Reale), Milano (Sala Verdi) e venerdì 4 si chiuderà con in Teatro Sociale di Sondrio. La calorosissima accoglienza del pubblico italiano e le bellissime recensioni critiche per questa nuova composizione e per la splendida esecuzione degli interpreti, ricca di pathos e grande virtuosismo lascia ben sperare per la world premiere viennese.