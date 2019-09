Ore 11,45 - L'arrestato è un 46enne originario della Campania e residente da un anno a Vasto con moglie quarantenne e tre figli: due ragazze a un bambino. E' accusato di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia nei confronti delle due figlie, che oggi hanno 14 e 19 anni. Quest'ultima attualmente vive da sola.

Secondo quanto verificato dalla polizia incrociando le testimonianze, i maltrattamenti sarebbero durati almeno tre anni.

La 14enne, dopo essersi confidata con un'amica, ha parlato con un'insegnante, da cui e` stata convinta a raccontare tutto alla polizia. La testimonianza è stata raccolta dal sostituto commissario della polizia giudiziaria, Rosetta Di Santo, che ha avviato le indagini. "Ascoltando una canzone che parla di violenza sessuale", intitolata Mary e composta nel 2003 dai Gemelli Diversi, "la minorenne era scoppiata a piangere e si era confidata con l'amica", spiega il vice questore Alessandro Di Blasio, dirigente del Commissariato di Vasto. Nel video tutti i particolari dell'operazione spiegati da Di Blasio.

La prima notizia - È prevista per le 11,30 la conferenza stampa convocata presso gli uffici del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, per illustrare i dettagli dell'operazione che ha portato all'arresto di un padre di famiglia. Pesanti le accuse che sembrerebbero collegate a maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale contro la figlia dello stesso arrestato.