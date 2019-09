Si svolgerà sabato 5 novembre, a partire dalle 17, un incontro dedicato alla fitoterapia. A promuoverlo è l'erboristeria Lo Speziale, in collaborazione con l'equipe scientifica del gruppo Arboca e il patrocinio del Comune di Vasto. A Palazzo d'Avalos si svolgerà la presentazione del volume "Ritorno alle radici - Le piante spontanee per l'alimentazione e la salute", alla presenza degli autori Sandro e Maurizio Di Massimo e del giornalista Alberto Pancrazi.

Sarà l'occasione per scoprire le proprietà e i benefici delle piante officinali e conoscere le modalità per il loro utilizzo. Il libro è un manuale agevole e di facile consultazione, che vuole avvicinare i lettori alla conoscenza delle numerose piante spontanee commestibili e facilmente reperibili nelle nostre campagne. Gli autori Sandro e Maurizio Di Massimo (il primo biologo-etnobotanico, il secondo erborista di indirizzo spagirico e ayurvedico) intendono stimolare il ritorno all’uso di piante selvatiche di lunga tradizione che costituiscono una preziosa e grande risorsa nutrizionale e culturale, e giocano un ruolo chiave nella salvaguardia della salute. Ciò, attraverso un necessario "ritorno" ai saperi e ai sapori tradizionali, con le piante intese non solo come nutrimento ma anche centro di miti, simbologie e rituali oltre che fonti inesauribili di principi attivi e benefici. Numerosi gli usi tradizionali delle erbe che si evincono dalla lettura del testo, e le tante "curiosità".

Al termine della presentazione ai partecipanti verrano consegnati kit omaggio con diversi campioni di prodotti Arboca.