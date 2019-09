Si sono svolte stamane, alla presenza di centinaia di persone, le celebrazioni del 4 novembre, la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con la consueta cerimonia commemorativa per ricordare le vittime del primo conflitto mondiale e per rendere omaggio alle Forze Armate.

Alla presenza del Sindaco Francesco Menna, del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte, dei sindaci di San Salvo e Cupello, Tiziana Magnacca e Emanuele Marcovecchio, di numerosi amministratori e dei rappresentanti delle Forze Armate, delle associazioni combattentistiche e d'arma, una folta folla si è ritrovata in Corso Italia per il consueto raduno. Un composto corteo ha raggiunto la Concattedrale di San Giuseppe per la celebrazione della Santa Messa. Al termine del rito, il corteo si è mosso verso Piazza Caprioli per la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti.

Il Maggiore Giancarlo Vitiello, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha quindi preso la parola il Contrammiraglio Piero Di Terlizi il quale ha ricordato le gesta eroiche compiute dai marinai italiani nel corso del primo conflitto mondiale.

Il discorso commemorativo della cerimonia è stato tenuto dal Sindaco di Vasto Francesco Menna il quale, rivolgendosi alle tante scolaresche presenti, ha detto:

"Non dovete mai dimenticare che tutto questo è una conquista frutto della generosità di tanti italiani di ieri che hanno consegnato al futuro dei loro figli, al nostro futuro, ciò che avevano di più caro: la loro stessa vita. L'Unione Europea, il sogno di grandi figli di diverse nazioni un tempo divise e contrapposte, (mi piace ricordare, tra questi, il nostro connazionale Altiero Spinelli), è ora una realtà da custodire gelosamente, che, insieme, dobbiamo far progredire e consegnare migliore a chi verrà dopo di noi."

La cerimonia è terminata con l'omaggio al Cippo del Marinaio in Via Adriatica.

Comune di Vasto - comunicato stampa