La Vastese Calcio si prepara alla trasferta di Cesena dove, allo stadio Manuzzi, affronterà il Romagna Centro nella 10ª giornata del campionato di serie D. I tifosi biancorossi hanno organizzato degli autobus che partiranno domenica mattina alle 8.15. Il costo dell'adesione, che può essere data nel pomeriggio dalle 15 alle 18 allo Stadio Aragona, è di 15 euro (non comprende il biglietto d'ingresso allo stadio).

Tutti coloro che si recheranno in trasferta dovranno acquistare in anticipo il biglietto per assistere alla partita. I tagliandi in prevendita sono disponibili presso la segreteria dello stadio Aragona. Le vendite si chiuderanno domani, venerdì 4 novembre, alle 19. Al Manuzzi i botteghini per il settore ospiti saranno chiusi.