Lavoreranno undici mesi, nell’ambito del programma Erasmus Plus Traineeship, all’Ufficio Lavori Pubblici di Palazzo di Città con la supervisione di un tutor nominato dall’amministrazione comunale. Si tratta di due studenti tedeschi, Taifun e Samantha, residenti a Berlino, entrambi neo laureati in Architettura presso la Brandenburgisce - Technische Università di Cottbus, nell’interland berlinese.

Stamane hanno incontrato per il benvenuto il sindaco Francesco Menna ed alcuni amministratori. "Si tratta di un progetto – ha sottolineato l’assessore alle Politiche comunitarie Anna Bosco – che finanzia borse di mobilità per attività di tirocinio ed orientamento, svolte all’estero e a tempo pieno e riconosciute come parti integranti del percorso di studi della propria Università di appartenenza. Da oggi entrambi i ragazzi saranno operativi nei nostri uffici per maturare le prime esperienze lavorative. Si occuperanno, nello specifico, della riqualificazione energetica delle scuole e degli edifici pubblici cittadini".