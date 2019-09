Inizialmente prevista per il 27 ottobre, ma rinviata a causa del maltempo, si terrà oggi pomeriggio alle 15, presso lo Stadio Aragona, la Partita del Cuore, un progetto dell'associazione Ricoclaun e Sorridere Sempre a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

"Tanto impegno, tanto lavoro, tanto entusiasmo - sottolinea la presidente Ricoclaun Rosaria Spagnuolo - nell’organizzare la Partita del Cuore, vendere i biglietti, che potranno essere venduti al costo di 3 euro anche oggi pomeriggio all'entrata dello Stadio Aragona di Via San Michele, creare la divisa, trovare i giocatori della squadra denominata Vasto della Solidarietà, con persone di vari ambiti, Comune, Scuola, Ospedale, Polizia, Protezione Civile, Guardia Costiera, Ricoclaun e Sorridere Sempre. Non ha importanza chi vince, la cosa importante è creare tutti insieme un gesto simbolico di solidarietà, tutti insieme per dare un contributo al progetto di clown terapia dell’associazione di volontariato onlus Ricoclaun e Sorridere Sempre per donare un sorriso alle persone coinvolte nei recenti sismi. Il progetto si realizzerà non più a Borgo D’Arquata, ma dopo il terremoto dei giorni scorsi al campeggio di Porto Sant’Elpidio (FM) dove attualmente sono presenti circa 800 persone, e presso le strutture alberghiere di San Benedetto Del Tronto. Un grande grazie alla Vastese che ha creduto subito nel progetto, al Comune di Vasto, a tutti i giocatori, a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto della partita del cuore".

Questa la formazione di Vasto della Solidarietà:

1. Franco Bolami – Presidente della Vastese

2. Carlo Della Penna – Assessore allo Sport

3. Alessandro D’Elisa – Consigliere Comunale

4. Antonio Monteodorisio – Case Manager Gruppo interdisc. Cure oncologiche

5. Antonio Di Stefano – Sovrintendente sezione Volanti Commissariato Polizia

6. Alessandro Di Blasio – Dirigente Commissariato Polizia

7. Giovanni Felice – Prof. Scuola Media Paolucci

8. Antonio Mastrangioli – Personale Ata Scuola Spataro

9. Marco Catuogno – protezione civile

10. Saverio Cicchini – Protezione Civile

11. Attilio De Angelis – Volontario Ricoclaun

12. Lorenzo Carusi – Volontario Sorridere Sempre

13. Alessio Lucci – Volontario Sorridere Sempre

14. Roberta Rossi – Volontaria Sorridere Sempre

15. Franco Pascucci – Volontario Sorridere Sempre

16. Michele Cardinale – Guardia Costiera

17. Fabio Di Mauro – Guardia Costiera

18. Roberto Reale – Guardia Costiera