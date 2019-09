Diverse le segnalazioni nelle ultime ore sulla strada provinciale che attraversa la zona industriale di San Salvo. I timori riguardano soprattutto uno dei primi viadotti sul quale da tempo sembra essere aumentata l'altezza dello scalino. A chiedere verifiche sono soprattutto gli autisti degli autobus degli operai che lavorano nelle fabbriche della zona.

Oggi, in risposta a tali sollecitazioni, il sindaco Tiziana Magnacca ha chiesto al presidente della Provincia – proprietaria della strada – di effettuare i dovuti controlli. "Controlli sulla strada provinciale in contrada Piana Sant’Angelo – si legge nel comunicato diffuso – nella zona industriale a seguito della ripetuta attività sismica, che sta interessando anche il territorio abruzzese ed avvertita distintamente nella nostra Città, sono stati chiesti dal sindaco Tiziana Magnacca al presidente della Provincia Mario Pupillo. In particolare si chiede con urgenza di procedere al sopralluogo e alla verifica dei ponti che insistono sulla strada provinciale in contrada di Piana Sant’Angelo in quanto sono giunte diverse segnalazioni da parte di chi transita sulla suddetta strada provinciale, in particolare nell’intersezione con via Bellisario, dove sono stati riscontrati avvallamenti. Il sindaco chiede che il sopralluogo avvenga in maniera congiunta con i tecnici comunali".