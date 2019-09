Lo stadio Aragona ha ospitato oggi pomeriggio la "Partita del Cuore", organizzata dalle associazioni di volontariato Ricoclaun e Sorridere sempre, insieme alla Vastese Calcio e all'amministrazione comunale per raccogliere fondi da destinare a progetti per le popolazioni colpite dal terremoto. A sfidare i biancorossi di mister Colavitto è stata la squadra "Vasto della solidarietà" con rappresentanti di Comune, scuola, ospedale, polizia, protezione civile e guardia costiera, oltre che delle due associazioni di clownterapia. Sono stati 513 i biglietti venduti (raccolti oltre 1500 euro) per la partita con tante persone che, anche se non hanno potuto partecipare fisicamente all'evento, hanno voluto contribuire alla causa. Le due associazioni, che operano nel nostro territorio, saranno impegnate con un progetto nel campeggio di Porto Sant'Elpidio dove sono presenti circa 800 persone che hanno dovuto lasciare le loro case nelle zone colpite dal terremoto di agosto e dei giorni scorsi e nelle strutture alberghiere di San Benedetto del Tronto. I volontari delle due associazioni si recheranno nelle diverse strutture per cercare di portare un sorriso e alleviare la permanenza lontani dalla propria terra alle persone che, a causa del terremoto, hanno perso tutto.

Dopo il calcio d'inizio, che ha visto scendere in campo anche il presidente della Vastese Franco Bolami e il sindaco Francesco Menna, le due squadre hanno disputato due tempi da 25 minuti ciascuno. Ad arbitrare l'incontro è stato l'ultramaratoneta Vito Sardella. Al termine della giornata grande soddisfazione da parte della presidente dei Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo. "Grazie a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione della partita e alle persone che hanno voluto dare il loro contributo. Un grazie particolare anche a chi oggi pomeriggio è venuto allo stadio ad assistere alla partita".