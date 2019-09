Cinque anni per vincere la battaglia, ma ora gli tocca vendere il bar. Armando Aganippe, 56 anni, è stato in prima linea nel braccio di ferro con le istituzioni per ottenere l’installazione, nel centro storico di Vasto, di nuovi dehors: pedane recintate, coperte e riscaldate, entro cui i gestori dei locali possono sistemare sedie e tavolini, consentendo ai clienti di intrattenersi all'aperto anche nei mesi freddi.

Aganippe ha vinto ma, dopo aver aperto nel 2011 un bar in piazza Diomede, gestendolo in prima persona fino al 2013, ha prima dovuto affittarlo per tre anni e ora “sono costretto a metterlo in vendita. All’inizio avevo un progetto ambizioso: oltre al bar, volevo aprire anche una gelateria vicino alla Torre di Bassano e un terzo locale, una pizzeria, sempre in piazza Diomede. Ma sono serviti cinque anni solo per avere la possibilità di installare un dehors, quanto tempo ci avrei messo per ottenere l'autorizzazione a installare una canna fumaria a Palazzo Palmieri? La burocrazia mi ha fatto disamorare”.

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e la Soprintendenza hanno raggiunto l’intesa: i dehors si potranno fare anche nella città antica, a determinate condizioni e in aree predefinite (clicca qui per leggere l'articolo). A distanza di cinque anni e nonostante tutto, è una battaglia vinta?

Sì. La prima domanda la presentai ad agosto del 2011, pochi mesi dopo aver aperto il bar. Diedi mandato all’architetto Maurizio Di Tullio, firmatario del progetto, di attivare l’iter autorizzativo. Il primo impatto con le istituzioni fu un diniego della Soprintendenza, secondo cui la struttura avrebbe rappresentato un ostacolo alla visuale di corso de Parma. Una motivazione che mi lasciò molto perplesso, visto che lungo il corso e nelle piazze contigue ci sono altri gazebo ingombranti. Cercai di capire anche cosa ne pensasse l’amministrazione comunale. Andai a parlare con l’allora sindaco Lapenna, da cui ebbi una risposta negativa. Lo stesso assessore al Commercio, Mario Olivieri, in un’intervista a Zonalocale.it, apostrofò i dehors come baracche. Io, tra l'altro, proposi anche di montarli solo nei mesi freddi, quando erano necessari, e di smontarli a primavera.

Di fronte a tutti questi no, cosa fece?

Simone Lembo, che in quegli anni, oltre a essere dirigente di Confesercenti, era anche consigliere comunale, prese a cuore il problema, remando controcorrente, perché quasi tutti gli esponenti politici erano contrari, alcuni per partito preso, altri perché non volevano farsi coinvolgere nelle polemiche che si erano scatenate. A sostenere questa battaglia non ero solo: con me altri 4 commercianti reclamavano la possibilità di installare dehors, poi se ne aggiunse un altro e fummo anche sostenuti da Confesercenti e consorzio Vasto in centro, del cui direttivo sono membro.

A un certo punto, l’orientamento politico cambio radicalmente. Il Consiglio comunale approvò all’unanimità alla fine del 2012 un documento, presentato dallo stesso Lembo, in cui si dava mandato all'amministrazione Lapenna di perorare la causa presso la Soprintendenza. Si malignò dicendo che il cambio di rotta fosse dettato dalle imminenti scadenze elettorali: le elezioni politiche del febbraio 2013, poi le regionali del 2014. Anche lei pensa che sia stato opportunismo pre-elettorale?

Non è facile rispondere a questa domanda. Forse i politici si sono accorti di aver fatto una scelta infelice e, uno alla volta, hanno cambiato idea. Altre realtà già da diverso tempo avevano autorizzato i dehors in centro, quindi Soprintendenza e politica hanno cambiato orientamento su Vasto.

Ma lo stallo era destinato a protrarsi ancora: quasi quattro anni per uscire dal vicolo cieco.

Devo dare atto alla nuova amministrazione comunale di aver accelerato i tempi. Le scelte di Lapenna e della vecchia Giunta sono andate spesso a discapito delle attività commerciali della città antica. Hanno chiuso tutto l’anno l’anello esterno di piazza Rossetti, invece avrebbero dovuto cercare una soluzione condivisa, magari pedonalizzandolo h24 solo d’estate, mentre d’inverno si poteva tenerlo chiuso solo negli orari del passeggio. Non hanno incentivato le ristrutturazioni nel centro storico: l’occupazione di suolo pubblico per allocare mezzi e materiali di risulta rappresentano tuttora una delle maggiori voci di spesa per chi vuole rimettere a posto una casa. Non hanno previsto nessun incentivo fiscale per chi vuole aprire un’attività nel borgo antico. Alla nuova amministrazione dico questo: attuare una politica del fare, evitando che la città rimanga ferma, come invece è avvenuto nel recente passato.