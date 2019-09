Sono stati i dipendenti di un supermercato a fermare e a consegnare alla polizia due uomini che avevano tentato di trafugare generi alimentari.

"Nei giorni scorsi - riferiscono infatti dagli uffici del Commissariato di Pubblica sicurezza diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio - gli operatori della Squadra Volante, a seguito di segnalazione di furto pervenuta al 113 si sono portati presso un supermercato situato nei pressi del Palazzetto dello Sport. Giunti sul posto gli agenti venivano avvicinati da alcuni dipendenti del supermercato che avevano fermato due persone, responsabili di furto in danno dell’esercizio commerciale".

Secondo quanto ricostruito durante le attività di primo intervento, "uno dei due uomini fermati, poco prima era stato notato spingere un carrello colmo di alimenti per un valore di circa 1000 euro, tentando poi di raggiungere l’uscita, passando dal varco d’ingresso al fine di raggiungere un complice che si trovava all’esterno del supermercato. Una responsabile del supermercato, avendo notato il tentativo di furto, a quel punto cercava di impedire all’uomo di allontanarsi con la merce rubata e quest’ultimo, per tutta risposta strattonava ed insultava la donna per poi fuggire unitamente al complice, portando via una scatola di cioccolatini. Inseguiti da personale del supermercato i due venivano poco dopo rintracciati e riaccompagnati al supermercato per poi essere affidati agli operatori della Squadra Volante".

Per questo, i due uomini, identificati per A.A. di anni 56 nato a Foggia, con precedenti per reati contro la persona e C.F.P. di anni 18 di San Severo (FG) incensurato, entrambi domiciliati a Vasto (CH), sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di tentata rapina impropria". L'accusa più grave di quella di furto aggravato è scattata a causa della condotta dell'uomo che, una volta scoperto, ha strattonato e insultato una delle dipendenti.