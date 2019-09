Nuova brillante operazione del personale in forze alla caserma "Zanella" della sottosezione di polizia autostradale Vasto Sud, diretta dall'ispettore capo Antonio Pietroniro. Il personale in servizio, infatti, tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud è riuscito a intercettare un'auto risultata rubata a Chieti, che viaggiava verso sud.

Alla guida, C. F., classe 1989, di San Severo (Fg), che è stato arrestato in attesa del processo per direttissima di questa mattina. L'auto è stata recuperata, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

In mattinata, il Tribunale di Vasto ha convalidato l'arresto del giovane, disponendone la traduzione presso la locale Casa circondariale.