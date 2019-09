Le città di Vasto, San Salvo, Cupello e Casalanguida si preparano a vivere le celebrazioni in occasione del 4 Novembre, giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Gli appuntamenti nei tre Comuni vedranno la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, delle scolaresche, delle forze dell'ordine e delle associazioni combattentistiche e d'arma del territorio.

2 novembre 2016

Vasto - Ore 10.00 - Cimitero - Cippo caduti in guerra, Santa Messa a suffragio di tutti i Caduti.



3 novembre 2016

Cupello - Ore 10.00 - Raduno al sagrato Chiesa Natività di Maria Vergine delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, sfilata per le strade del centro storico con deposizione di Corone di Alloro ai Monumenti delle Vittime del bombardamento, Caduti della Seconda Guerra Mondiale e Caduti della Prima Guerra Mondiale.

Ore 11.00 - Convegno presso la Sala Consiliare.

Saluti del Sindaco Manuele Marcovecchio e della Dirigente scolastica. Interventi: Generale di Divisione CC nella riserva Gianfranco Rastelli, Maresciallo Oreste De Rosa (Presidente Associazione Nazionale Arma Aeronautica sezione di Vasto). Testimonianze.



4 novembre 2016

Vasto - Ore 10.00 - Raduno in Corso Italia - via Leopardi delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, corteo vie cittadine.

Ore 10.30 - Santa Messa nella Concattedrale di San Giuseppe, a suffragio di tutti i Caduti.

Ore 11.30 - Sfilata per le strade del centro storico con deposizione di Corone di Alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Caprioli e al Cippo ai Caduti del Mare in via Adriatica.



Casalanguida

Ore 10.30 - Santa Messa.

Ore 11.15 - Ritrovo dei partecipanti presso piazzetta "dott. Nicola Di Croce". Sfilata con i bambini delle scuole fino al monumento dei caduti.

Ore 11.30 - Alzabandiera e deposizione della corona al monumento dei caduti. Saluti delle autorità.



5 novembre 2016

San Salvo - Ore 10.00 - Raduno in Piazza Giovanni XXIII delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche, corteo per le vie cittadine.

Ore 10.30 - Santa Messa nella Chiesa di San Giuseppe, a suffragio di tutti i Caduti.

Ore 11.30 - Sfilata per le strade del centro storico con deposizione di Corona di Alloro al Monumento ai Caduti.