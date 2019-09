La delegazione vastese dell’Accademia Italiana della Cucina, in occasione della Cena Ecumenica 2016 dedicata alla cucina del riuso, è tornata a riunirsi presso il ristorante Aragosta di Casalbordino, di proprietà della famiglia Racciatti.

"Ogni anno – ha ricordato il delegato Rocco Pasetti – l’Accademia si riunisce in tutto il mondo, nello stesso giorno, per approfondire un tema specifico e relativo alla tavola. Quest’anno si è parlato della cucina del riuso con l’obiettivo di recuperare e salvaguardare, nella cucina delle tradizioni, le preparazioni che, partendo da alimenti già parzialmente sfruttati, diano origine a nuove ricette e sapori. Quindi, salvaguardare la tradizione diventa un elemento essenziale per la difesa non solo della civiltà della tavola, ma dell'identità stessa di un popolo".

"Radicata nelle popolazioni rurali, – ha aggiunto l’accademico Pino Jubatti - la cultura del riuso in cucina torna ad essere una necessità che comporta il recupero di peculiarità appartenenti alle nostre nonne e alle nostre mamme, maestre nello sfamare famiglie numerose con avanzi rielaborati. Ritrovare e non perdere queste abilità è necessario, soprattutto in Italia, dove si fa da mangiare in casa e dove la tradizione culinaria si perpetua di famiglia in famiglia".

La conviviale si è conclusa con la distribuzione tra gli accademici del volume Itinerari della cultura gastronomica dedicato proprio alla cultura del riuso nelle cucine italiane [CLICCA QUI per scaricare gratuitamente il volume].