Come da tradizione è stato l'arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, Bruno Forte, a celebrare oggi pomeriggio la messa nel cimitero di Vasto nel giorno della commemorazione dei defunti. La celebrazione eucaristica, nel piazzale del cimitero posto all'ingreso di via dei Conti Ricci, ha visto la partecipazione di tutti i sacerdoti della città, di tanti giovani, con l'oratorio salesiano che ha curato l'animazione della messa, e di tanti fedeli. Nella sua omelia monsignor Forte ha ricordato come "il messaggio cristiano sia la strada da percorrere per vivere in santità e per ottenere la ricompensa della vita eterna".

Nelle intenzioni di preghiera da parte dell'arcivescovo anche un pensiero a quanto sta accadendo in Umbria, Marche e anche in alcune zone dell'Abruzzo. "Siamo vicini a chi è stato colpito dal terremoto sia con la preghiera che con gli aiuti concreti. Per questo dico anche grazie alle tante persone che stanno operando in quelle zone".